https://static.news.ru/photo/e1162d14-c8bd-11e9-9e8d-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Sergei Stepanov/Xinhua/Global Look Press

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что организация согласовала со спортсменами условия контрактов.

Мы обговорили все моменты, которые были важны для спортсменов и СБР. Сейчас мы обо всём договорились, у нас есть полное понимание, — приводит слова Драчёва ТАСС .

Глава союза добавил, что у спортсменов на этот сезон уже есть договорённости с личными спонсорами, поэтому СБР пошёл им навстречу.

Ранее сообщалось, что трёхкратный призёр чемпионатов мира Александр Логинов заявил о нежелании подписывать контракт с СБР. Также условиями соглашений остались недовольны Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков, которые уже подписали контракт, где были прописаны обязанности сторон, предполагающие выплату спортсмену бонусов за высокие результаты. В свою очередь, спортсмены должны выполнять обязательства СБР перед спонсорами, писал News.ru.