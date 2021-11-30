Биатлонистка сборной России заразилась коронавирусом

Российская биатлонистка Тамара Дербушева сдала положительный тест на COVID-19 и была помещена на карантин в норвежском Шушене, где должен состояться второй этап Кубка IBU. Как сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР), заболевание «протекает в лёгкой форме».

Отмечается, что Дербушева сдала два теста, которые подтвердили заражение коронавирусом. Остальной штаб сборной России пройдёт дополнительное тестирование 30 ноября.

До этого Дербушева не смогла принять участие в двух гонках на этапе Кубка IBU в шведской Идре. Причиной тому стали симптомы простуды. После этого спортсменка сдала тест на коронавирус, но тот оказался отрицательным.

26-летняя Дербушева является двукратной бронзовой медалисткой Универсиады 2019 года в Красноярске. Спортсменка стала третьей в спринте и гонке преследования.

Ранее известный телекомментатор Дмитрий Губерниев заявил, что исключение Евгения Гараничева и Матвея Елисеева из состава сборной России на Кубок мира по биатлону напрашивалось. Как написал журналист в Telegram, их перевод в команду, выступающую на Кубке IBU, был логичным уже после первых стартов.