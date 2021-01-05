Биатлонистка Павлова заняла шестое место в спринте в Оберхофе

https://static.news.ru/photo/635bd612-51a6-11eb-9e51-fa163e074e61_660.jpg Евгения Павлова Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Российская биатлонистка Евгения Павлова, благодаря чистой стрельбе, показала шестой результат в спринте на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф, также стрелявшая без промахов. Она опередила Павлову на 59,1 секунды.

Второе место также с чистой стрельбой заняла шведка Ханна Эберг, проигравшая победительнице 29,6 секунды. Замкнула тройку лучших австрийка Лиза Тереза Хаузер (1 промах, +40,2), для которой это первое в карьере попадание на подиум Кубка мира. Шестое место Павловой стало лучшим результатом российских биатлонистов в этом сезоне. Она стала первой россиянкой, попавшей на цветочную церемонию.

Светлана Миронова финишировала 15-й (2 промаха, +1.13,6). Лариса Куклина заняла двадцатое место (0 промахов, +1.21,7), а Ульяна Кайшева показала 22-й результат (1 промах, +1.25,8).

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