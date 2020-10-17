Биатлонист Слепов объяснил, почему пропустил третий допинг-тест

https://static.news.ru/photo/07a72d5c-108e-11eb-b846-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/slepovalexey

33-летний российский биатлонист Алексей Слепов пропустил третью за год проверку на допинг из-за недомогания. Спортсмен считает, что оно было вызвано отравлением. Теперь ему грозит дисквалификация на срок до двух лет.

Личный тренер спортсмена Валерий Храмоножкин рассказал ТАСС, что спортсмен предоставил в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объяснительную.

Утром 30 сентября он прилетел из Тюмени, сдал оружие и вечером должен был ехать домой. Ухудшение самочувствия он почувствовал ещё утром, однако критичной ситуация не была, поэтому он не стал менять планов и вносить изменения в систему ADAMS. Плохо ему стало ближе к вечеру, его стало так полоскать, что он не смог сесть ни в самолет, ни на поезд. Это было похоже на инфекционное отравление, — сообщил Храмоножкин.

По его словам, в больнице Слепову выдали справки, которые он приложил к объяснительной. Тренер полагает, что происходящее стало стечением обстоятельств. При этом он назвал действия спортсмена по пропуску двух предыдущих допинг-тестов безалаберностью. Тренер убеждён, что необходимо следить за этим.

Получается, пропуск этого теста — наказание за такое отношение, — заявил Храмоножкин.

Слепов является победителем общего зачёта Кубка IBU в сезоне-2013/14, чемпионом России и трёхкратным чемпионом Европы 2015 года. Его включили состав сборной России для подготовки к новому сезону.

NEWS.ru писал, что экс-президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов назвал пропуск Слеповым трёх допинг-тестов неприятной новостью. Он задался вопросом, «сколько эта безголовость может продолжаться», а также удивился, почему спортсмену не подсказали тренеры.