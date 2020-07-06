Биатлонист Логинов проведёт сбор с региональной командой

https://static.news.ru/photo/cd38dc26-bf87-11ea-be34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Shemetov/Global Look Press

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов проведёт тренировочный сбор вместе с командой Тюменской области в Заводоуковске, в центре «Сосновый бор».

Главный тренер региональной сборной Максим Кугаевский рассказал, что в сборе будут участвовать более 30 биатлонистов.

В том числе Евгений Гараничев и другие представители сборной России — Евгений Идинов, Андрей Вьюхин, Вадим Истамгулов. В очень скором времени к нам присоединится Александр Логинов, — цитирует Кугаевского «Тюменская арена».

Тренировочный сбор, на время которого все спортсмены и тренеры будут изолированы на базе, стартует 7 июля.

Как ранее писал NEWS.ru, в одной из допинг-проб двукратной олимпийской чемпионки по биатлону россиянки Ольги Зайцевой была обнаружена мужская ДНК.