Бестемьянова отреагировала на отмену чемпионата Европы по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мнением по поводу отмены чемпионата Европы 2021 года по фигурному катанию.
Была небольшая надежда, что чемпионат Европы перенесут, хотя надежда эта была очень мизерной. От отмены европейского первенства пострадают абсолютно все фигуристы. Понятное дело, что россияне в Европе — самые сильные фигуристы, но свои лидеры есть и в других странах. Поэтому это равный удар по всем, — сказала Бестемьянова в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.
Чемпионат Европы должен был пройти в Хорватии с 25 по 31 января.
Ранее NEWS.ru писал, что 21-летняя подопечная Этери Тутберидзе Евгения Медведева заявила, что ей придётся отказаться от участия в российском чемпионате по фигурному катанию. Она призналась, что это связано с проблемами со здоровьем.