Бестемьянова отреагировала на отмену чемпионата Европы по фигурному катанию

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Чемпионат Европы по фигурному катанию в 2021 году не состоится, такое решение было принято из-за нестабильной ситуации в Европе, вызванной пандемией коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Европейское первенство должно было пройти в городе Загреб (Хорватия) с 25 по 31 января. Ранее NEWS.ru писал, что 21-летняя подопечная Этери Тутберидзе Евгения Медведева заявила, что ей придётся отказаться от...