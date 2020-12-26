Бестемьянова эмоционально отреагировала на выступление женщин на ЧР

https://static.news.ru/photo/8fa8d19e-47a0-11eb-8d37-fa163e074e61_660.jpg Наталья Бестемьянова Фото: facebook.com/natalya.bestemyanova

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление женщин на чемпионате России по фигурному катанию. Анна Щербакова заняла первое место, по итогам короткой и произвольной программ показав результат 264,10 балла.

Это было абсолютно феерическое выступление. Я не знаю, какое ещё спортивно-творческое событие могло меня привлечь с такой силой, как сегодняшнее выступление женщин. Такая борьба нервов! У нас хоть и хрупкие девчонки, но в них столько силы, — сказала Бестемьянова в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

По мнению Бестемьяновой, у каждой девушки есть своя харизма, которую они врубают при исполнении программ.

Я очень рада за Аню Щербакову. Она и переболела недавно, и столько всего на неё свалилось. Она ведь именно та фигуристка, которая будет выступать в этом году на чемпионате мира. Для Камилы это первый чемпионат России, поэтому для неё всё происходящее не должно было быть, наверное, настолько напряжённым. Но она уникальная спортсменка. Она не только выполняет сложные технические вещи, но делает это настолько красиво, настолько эмоционально, что захватывает дух, — отметила Бестемьянова.

Также бывшая фигуристка оценила выступление Александры Трусовой, которая заняла итоговое третье место.

Я очень рада, что Саша смогла выступить чисто. Для неё это было очень важно. Мы должны помнить о том, что девушки, которые заняли лидирующие позиции, показали свой максимум, а Саша в своём арсенале имеет четверной сальхов и четверной тулуп, которые сегодня совершенно осознанно были убраны из программы, чтобы откатать всё чисто. И если мне было грустно от того, что Саша убрала тройной аксель из короткой программы, то в произвольном номере я поняла, что это была выверенная тактическая стратегия. Они правильно поступили, — заключила Бестемьянова.

Второе место на чемпионате России заняла Камила Валиева (254,01), третьей стала Александра Трусова (246,37).

Ранее NEWS.ru писал, что фигурист Михаил Коляда, представляющий тренерский штаб Алексея Мишина, выиграл чемпионат России по фигурному катанию в соревнованиях мужчин в Челябинске.