Белорусских лыжниц лишили места в сборной из-за поддержки оппозиции

Белорусских лыжниц Светлану Андриюк и Дарья Долидович лишили места в сборной из-за поддержки оппозиции. В связи с этим спортсменки не смогут выступать на международных турнирах, сообщает Reuters.

По данным источника, решение по допуску спортсменок в сборную страны было принято главой Белорусской федерации лыжных гонок Александром Дороховичем.

В августе 2021 года Национальный олимпийский комитет Белоруссии исключил легкоатлетку Кристину Тимановскую из сборной на Олимпиаде в Токио и попытался принудительно депортировать ее в Минск. Девушке удалось улететь в Польщу и получить там политическое убежище.

Ранее сообщалось, что перед началом матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Йокеритом» и минским «Динамо» не включили гимн Белоруссии, а впоследствии поставили гимн Палау (государства-архипелага в Микронезии). Встреча прошла в Хельсинки и завершилась победой хозяев.