Баскетболист НБА Джей Ар Смит избил мужчину во время протестов в США

https://static.news.ru/photo/a9256e78-a3e2-11ea-a26d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе клуба «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит избил человека в Лос-Анджелесе.

Белый мужчина разбил стекло машины баскетболиста во время протестов из-за убийства Джорджа Флойда, после чего Смит догнал и избил его, сообщает Clutch Points.

JR Smith beating up a rioter that broke his car window pic.twitter.com/kmUZ8nW2Fr — (@WentzMVP) May 31, 2020

Позже Смит записал видео в Instagram, в котором объяснил, что напал на человека, чтобы проучить его за вандализм.

Как писал NEWS.ru, причиной беспорядков в США стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими. Во время массовых акций протеста были задержаны около 4100 человек.

Протестующие вышли на улицы по меньшей мере 140 городов США. Из-за массовых беспорядков властям пришлось развернуть силы нацгвардии в 21 штате страны.