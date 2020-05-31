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Баскетболист НБА Джей Ар Смит избил мужчину во время протестов в США

11:26, 01 июня 2020 11
Фото: Wikimedia

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе клуба «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит избил человека в Лос-Анджелесе.

Белый мужчина разбил стекло машины баскетболиста во время протестов из-за убийства Джорджа Флойда, после чего Смит догнал и избил его, сообщает Clutch Points.

Позже Смит записал видео в Instagram, в котором объяснил, что напал на человека, чтобы проучить его за вандализм.

Как писал NEWS.ru, причиной беспорядков в США стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими. Во время массовых акций протеста были задержаны около 4100 человек.

Протестующие вышли на улицы по меньшей мере 140 городов США. Из-за массовых беспорядков властям пришлось развернуть силы нацгвардии в 21 штате страны.

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