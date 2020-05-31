Баскетболист НБА Джей Ар Смит избил мужчину во время протестов в США

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе клуба «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит избил человека в Лос-Анджелесе.
Белый мужчина разбил стекло машины баскетболиста во время протестов из-за убийства Джорджа Флойда, после чего Смит догнал и избил его, сообщает Clutch Points.
JR Smith beating up a rioter that broke his car window— (@WentzMVP)
pic.twitter.com/kmUZ8nW2Fr May 31, 2020
Позже Смит записал видео в Instagram, в котором объяснил, что напал на человека, чтобы проучить его за вандализм.
Как писал NEWS.ru, причиной беспорядков в США стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими. Во время массовых акций протеста были задержаны около 4100 человек.
Протестующие вышли на улицы по меньшей мере 140 городов США. Из-за массовых беспорядков властям пришлось развернуть силы нацгвардии в 21 штате страны.
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