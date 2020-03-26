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Вице-премьер Татарстана, руководитель республиканского штаба по противодействию распространения коронавируса Лейла Фазлеева заявила, что волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет, госпитализированный с коронавирусом в инфекционную больницу в Казани, выздоровел.

Его выписали, он чувствует себя хорошо, — цитирует Фазлееву РИА Новости. Ранее Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) приостановила все соревнования, проводимые под эгидой организации, до 10 апреля из-за распространения коронавируса. Все...