Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс» Кристиан Вуд вылечился от заболевания коронавирусом.
Вуд полностью восстановился после заражения коронавирусом и чувствует себя прекрасно, — приводит слова агента Вуда CBS Sports.
Первым игроком НБА, тесты которого на коронавирус дали положительный результат, стал центровой «Юты Джаз» Руди Гобер. 27-летний француз призвал избегать контактов с окружающими.
Руководители клубов НБА готовятся к возобновлению чемпионата в середине или конце июня, ранее писал NEWS.ru.
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