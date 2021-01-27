Авербух хочет пригласить Солдатову на «Ледниковый период»

https://static.news.ru/photo/a08201d6-609e-11eb-9c8f-fa163e074e61_660.jpg Александра Солдатова Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Хореограф Илья Авербух собирается пригласить на проект «Ледниковый период» четырёхкратную чемпионку мира по художественной гимнастике Александру Солдатову.

Некоторое время назад спортсменка заявила о желании поучаствовать в популярном шоу. По её словам, она уже купила коньки и начала заниматься с тренером.

Если будет следующий сезон, если руководство Первого канала примет решение, то обязательно приглашу Солдатову на «Ледниковый период», — отметил Авербух, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что после того как тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову стали обвинять в том, что она приложила руку к уходу фигуристки Татьяны Тотьмяниной из телешоу «Ледниковый период», мастер спорта СССР международного класса заявила, что не участвовала в процессе замены участницы.

Тарасова пояснила, что причина, по которой Тотьмянина не вернулась в проект, — длительный процесс восстановления.