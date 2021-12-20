Американский журналист: госпитализация Тарасовой обставлена так по-русски

Американский журналист Дэвид Лис выразил сомнение, что причиной госпитализации заслуженного тренера России по фигурному катанию Татьяны Тарасовой стало высокое давление. Как он сказал в эфире YouTube-канала The Skating Lesson, освещение данного события производилось не лучшим образом.

Госпитализация Тарасовой была обставлена так по-русски! Уровень секретности, дезинформация. Тарасова написала: «Спасибо, что думаете обо мне, со мной всё хорошо». Сразу после этого появилась новость, что она была госпитализирована ещё 14 декабря из-за высокого давления. Но всегда ли кого-то госпитализируют с высоким давлением? Или же были какие-то сопутствующие заболевания? — сказал Лис.

По его словам, Тарасова испытывала более серьёзные проблемы со здоровьем, о чём сообщалось в российских СМИ. Вывод об этом он сделал на основании поведения серебряного призёра Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Ильи Авербуха, заплакавшего во время съёмок шоу «Ледниковый период».

Тарасову госпитализировали во второй раз за последние две недели. В конце ноября она планировала ехать в Сочи для комментирования этапа Гран-при, но отменила поездку из-за обострившихся головных болей. Тарасова попала в больницу, однако покинула её через два дня после прохождения процедур.

Ранее заслуженный тренер России поблагодарила спортсменов, коллег и болельщиков за тёплые слова и пожелания в свой адрес после госпитализации.