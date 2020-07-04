Американская бегунья Томас оправдана по делу о пропуске допинг-тестов

https://static.news.ru/photo/5928e40a-be21-11ea-8abc-fa163e074e61_660.jpg Габриэла Томас Фото: Action Foto Sport/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) оправдал американскую бегунью Габриэлу Томас по делу о пропуске трёх допинг-тестов.

Спортсменка смогла доказать, что допинг-офицеры в один из своих визитов не смогли найти её, хотя сама она находилась по ранее указанному в системе ADAMS адресу, сообщает L'Equipe.

Американка является двукратной победительницей этапов Бриллиантовой лиги на дистанции 200 метров.

Ранее AIU временно отстранил чемпионку мира в беге на 400 метров Сальву Эйд Насер из Бахрейна за нарушение антидопинговых правил. Причиной отстранения стало то, что спортсменка не уведомила допинг-офицеров о своём местонахождении, писал NEWS.ru.