Американская бегунья Томас оправдана по делу о пропуске допинг-тестов

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) оправдал американскую бегунью Габриэлу Томас по делу о пропуске трёх допинг-тестов.
Спортсменка смогла доказать, что допинг-офицеры в один из своих визитов не смогли найти её, хотя сама она находилась по ранее указанному в системе ADAMS адресу, сообщает L'Equipe.
Американка является двукратной победительницей этапов Бриллиантовой лиги на дистанции 200 метров.
Ранее AIU временно отстранил чемпионку мира в беге на 400 метров Сальву Эйд Насер из Бахрейна за нарушение антидопинговых правил. Причиной отстранения стало то, что спортсменка не уведомила допинг-офицеров о своём местонахождении, писал NEWS.ru.
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