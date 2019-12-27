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У фигуриста Сергея Воронова пошла кровь из носа во время проката произвольной программы на чемпионате России, который проходит в Красноярске. При этом спортсмен откатал программу до конца.

Сухой воздух здесь, и кровь два дня идёт. Боялся, что пойдёт во время вращений, так и случилось, — цитирует Воронова Sport24. Ранее фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые...