Фигурист Дмитрий Алиев завоевал золотую медаль в мужском одиночном катании на чемпионате России, который проходит в Красноярске.
По сумме короткой и произвольной программ 20-летний фигурист набрал 260,98 балла. Серебряную медаль завоевал Артур Даниелян (253,42), третье место занял Александр Самарин (252,74).
Для Алиева это первая в карьере победа на чемпионате России.
Ранее фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые медали в танцах на льду на чемпионате России, писал NEWS.ru.
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