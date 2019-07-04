https://static.news.ru/photo/9bea633e-9ed0-11e9-afaa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российские военные приступили к плановым учениям в акватории Чёрного моря. Сейчас там также ведут военно-морские манёвры Sea Breeze моряки НАТО.

В составе российского флота вышли в море экипажи почти десяти кораблей, в частности, больших десантных кораблей «Азов» и «Цезарь Куников», а также малых ракетных кораблей «Орехово-Зуево» и «Мираж». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Российским морякам предстоит провести ракетные и артиллерийские стрельбы по целям из зенитных ракетных и артиллерийских комплексов.

Ранее News.ru сообщал, что российская группировка кораблей продолжает контролировать манёвры военных НАТО в северо-западной части Чёрного моря. Так, за эсминцем ВМС Великобритании Duncan и фрегатом ВМС Канады Toronto наблюдение осуществляют малый противолодочный корабль «Касимов» и сторожевой корабль «Пытливый».