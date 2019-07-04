Российские военные приступили к плановым учениям в акватории Чёрного моря. Сейчас там также ведут военно-морские манёвры Sea Breeze моряки НАТО.
В составе российского флота вышли в море экипажи почти десяти кораблей, в частности, больших десантных кораблей «Азов» и «Цезарь Куников», а также малых ракетных кораблей «Орехово-Зуево» и «Мираж». Об этом сообщает
Российским морякам предстоит провести ракетные и артиллерийские стрельбы по целям из зенитных ракетных и артиллерийских комплексов.
Ранее News.ru сообщал, что российская группировка кораблей продолжает контролировать манёвры военных НАТО в северо-западной части Чёрного моря. Так, за эсминцем ВМС Великобритании Duncan и фрегатом ВМС Канады Toronto наблюдение осуществляют малый противолодочный корабль «Касимов» и сторожевой корабль «Пытливый».