Пентагон выцеливает «Ярсы» и «Авангарды» из космоса

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США обещают создать спутники-перехватчики ракет

Планы США по выводу на космическую орбиту спутников-перехватчиков для борьбы с баллистическими ракетами напоминают о программе «Звёздных войн», наделавшей много шума во времена президентства Рональда Рейгана. Сейчас Соединённые Штаты не связаны какими-либо международными договорами, ограничивающими размещение неядерного оружия в космосе, а финансовые и технологические возможности Пентагона позволяют усилить орбитальную группировку подобными аппаратами. С другой стороны, по мнению экспертов, первые американские спутники-перехватчики если и появятся в космосе, то не раньше, чем через десять лет. Кроме того, они не смогут отразить массированный ракетный удар и будут предназначены для нейтрализации угрозы со стороны таких стран, как Иран и Северная Корея.

Администрация Дональда Трампа представила в Пентагоне доклад о противоракетной обороне: доклад презентовал лично Трамп, исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан и помощник по нацбезопасности Джон Болтон. Теперь документ, предполагающий увеличение финансирования по всем направлениям противоракетной обороны (так, США планирует развернуть новые станции перехвата ракет на Аляске), должен пройти слушания в конгрессе.

В докладе также приведён обзор перспективных технологий в этой сфере, в частности, говорится о создании сети спутников с датчиками на орбите и размещении в космосе орбитальных аппаратов, вооружённых ракетами-перехватчиками. В свою очередь, сообщает британское издание The Daily Telegraph со ссылкой на собственные источники, в конгрессе в дальнейшем ждут от Пентагона детальной проработки концепции орбитальных перехватчиков с кинетическим и лазерным оружием. Планируется, что спутники-перехватчики будут способны бороться с гиперзвуковым оружием противника, поражая их на этапе, когда планирующая гиперзвуковая боеголовка не отделилась от ракеты-носителя, то есть на активном участке траектории.

«Это (космические спутники-перехватчики. — News.ru) не из области фантастики. Всё реально. Я не могу рассказать вам конкретные факты, но в будущем вы увидите, что мы работали над этими технологиями и у нас есть, что продемонстрировать», — комментирует изданию Defense News идею о спутниках-перехватчиках бывший руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Майкл Гриффин.

В то же время, отмечает Гриффин, несмотря на то, что Пентагон располагает необходимыми техническими наработками, сейчас всё упирается в вопрос финансирования.

Ron Sachs/Global Look Press

Спутники, позволяющие отслеживать пуски ракет на раннем этапе, действительно не являются чем-то «прорывным» для оборонной промышленности. В США задачи раннего обнаружения пусков ракет выполняются в рамках инфракрасной системы космического базирования SBIRS (Space-Based Infrared System). В 2015–2017 годах Россия в рамках создания Единой космической системы (ЕКС) также вывела на орбиту два космических аппарата «Тундра», предназначенных для обнаружения ранних ракетных пусков. Новая отечественная орбитальная группировка должна заменить предыдущую, вышедшую из строя систему обнаружения пусков «Око-1».

Но орбитальные космические аппараты, способные не только следить, но и поражать ракеты, пока не стоят на вооружении ни в одной из стран. Россия и Китай настаивают на принятии международного закона, ограничивающего «вепонизацию» (то есть размещение всех видов оружия) космического пространства, но Соединённые Штаты последовательно выступают против каких-либо дополнительных ограничений в космосе — со времён холодной войны Вашингтон проявлял заинтересованность в размещении неядерного оружия в космосе.

В различное время соответствующие работы замораживались и возобновлялись. Знаменитая программа «Стратегическая оборонная инициатива» (СОИ, получила широкую известность под названием «Концепция «Звёздных войн») Рональда Рейгана, вопреки расхожему мнению, не была полностью заморожена. Официально СОИ была закрыта, но по факту она трансформировалась в Офис стратегической оборонной инициативы, ставший затем Агентством по противоракетной обороне США.

White House Рональд Рейган

Изначально в рамках СОИ планировалось выводить на орбиту спутники с лазерным оружием класса «космос-космос» и «космос-земля». Как отмечали эксперты, создателям лазерного оружия космического базирования предстояло решить следующие вопросы, которые актуальны и сейчас. Во-первых, при запуске мощного лазерного импульса вырабатывается избыточное тепло, что приводит к перегреву оружия; во-вторых, лазерный луч рассеивается пылью и дымом, и, наконец, необходимо создать линзу, способную выдерживать неоднократное мощное излучение. Кроме того, проблематичным является вывод на орбиту энергетического блока, способного обеспечить нужный импульс лазерному лучу.

В СССР также занимались разработкой боевых космических аппаратов. В 1980-е годы НПО «Энергия» работало над созданием космической ракетной станции 17Ф111 «Каскад», одной из задач которой было поражение стартующих баллистических ракет и их головных блоков. Станция должна была стать частью проектируемой советской системы ПРО, куда также должны были войти боевые космические комплексы с лазерным оружием 17Ф19 «Скиф» и орбитальные комплексы предупреждения о ракетном нападении 71Х6 УС-КМО («Око»). Советскими конструкторами был создан также проект ракеты-перехватчика космического базирования. В 1990-е работы над орбитальной составляющей отечественной системы ПРО были остановлены.

«Сейчас теоретически можно создать орбитальные аппараты, которые смогут осуществлять перехват одиночных пусков, — указывает News.ru бывший руководитель Информационно-аналитического центра Минобороны России, заместитель директора Института США и Канады РАН генерал-майор в отставке Павел Золотарёв. — Но речь идёт о противостоянии ракетной угрозе со стороны таких стран, как Иран или КНДР, не более. Отражение массированного ракетного удара — не решаемая в обозримой перспективе задача. Скорее всего, в докладе по ПРО просто задаётся общее направление развития военных технологий. Работа над подобным оружием никогда в США не останавливалась, просто в различное время изменялись объёмы финансирования».

По мнению Золотарёва, до вывода на орбиту спутников-перехватчиков пройдёт ещё много времени, в ближайшем будущем следует ожидать появления более совершенных орбитальных аппаратов обнаружения, способных определять тип боеголовки запускаемой ракеты, «вычислять» фальшивые цели. Также, предполагает Золотарёв, создание спутников-перехватчиков может обойтись военному бюджету США в слишком большую сумму. Именно поэтому было принято решение о заморозке программы «Звёздных войн», напоминает он.

Надежды на то, что будет принят международный документ, ограничивающий размещение в космосе неядерного оружия, нет, указывает News.ru бывший начальник главного штаба Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Виктор Есин: «США категорически против и не хотят связывать себя никакими обязательствами в космосе, потому они заблокируют любую международную инициативу России и Китая в этой сфере».

«Сейчас США, скорее всего, будут финансировать сразу несколько разработок в этом направлении, чтобы потом в Пентагоне смогли определиться с приоритетом, исходя из критериев эффективности и стоимости того или иного вида космического оружия», — прогнозирует Есин.

По мнению эксперта, хотя на современном этапе создать спутники-перехватчики технически возможно, на выполнение этой задачи американцам потребуется немало времени — как минимум около десяти лет.