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Минобороны: в Сирии испытали сотни видов оружия

Су-57 twitter.com/MOD Russia

Су-57

оружие [ версия для печати ]

Армия России испытала во время военной операции в Сирии более трёхсот образцов вооружения. Среди них истребитель пятого поколения, бронетехника, ЗРК и боевой робот.

Речь идёт о новейшем самолёте Су-57, модифицированном «Панцире-С2», машине поддержки танков «Терминатор-2» и многих других разработках, пишет РЕН ТВ.

Ранее News.ru сообщал о модернизации гаубицы «Коалиция-СВ». Комплекс оснастят режимом стрельбы «Шквал». Смысл в том, что орудие производит несколько залпов подряд под разными углами, из-за чего снаряды достигают цели одновременно.


#сирия #минобороны #россия #оружие
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