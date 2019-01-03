Минобороны: в Сирии испытали сотни видов оружия

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Су-57

Армия России испытала во время военной операции в Сирии более трёхсот образцов вооружения. Среди них истребитель пятого поколения, бронетехника, ЗРК и боевой робот.

Речь идёт о новейшем самолёте Су-57, модифицированном «Панцире-С2», машине поддержки танков «Терминатор-2» и многих других разработках, пишет РЕН ТВ.

Ранее News.ru сообщал о модернизации гаубицы «Коалиция-СВ». Комплекс оснастят режимом стрельбы «Шквал». Смысл в том, что орудие производит несколько залпов подряд под разными углами, из-за чего снаряды достигают цели одновременно.