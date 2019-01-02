«Коалиция-СВ» сможет обрушить на врага шквал снарядов

https://news.ru/storage/news/8648fc70012b2e287c012f95073bc5a9/2cfed956-64bc-4b84-b3bb-68c162a14132_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ» оснастят режимом стрельбы «шквал». Разработка находится на завершающей стадии, сообщил главком Сухопутных войск Олег Салюков.

Смысл в том, что одно орудие производит несколько залпов подряд под разным углом, из-за чего снаряды достигают цели одновременно, пишет «Интерфакс-АВН».

На недавних испытаниях «Коалиция» подтвердила способность прицельно поражать вероятного противника на расстоянии до 80 км. Ранее возможности гаубицы оценивались в 70 км.

Комплекс предназначен для уничтожения живой силы, бронетехники, узлов связи и командных пунктов.

Ранее News.ru сообщал о полном перевооружении Сухопутных войск ОТРК «Искандер-М». Он способен поражать цели на дальность до 500 км. В его состав входят баллистические и крылатые ракеты.