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«Коалиция-СВ» сможет обрушить на врага шквал снарядов

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

оружие [ версия для печати ]

Артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ» оснастят режимом стрельбы «шквал». Разработка находится на завершающей стадии, сообщил главком Сухопутных войск Олег Салюков.

Смысл в том, что одно орудие производит несколько залпов подряд под разным углом, из-за чего снаряды достигают цели одновременно, пишет «Интерфакс-АВН».

На недавних испытаниях «Коалиция» подтвердила способность прицельно поражать вероятного противника на расстоянии до 80 км. Ранее возможности гаубицы оценивались в 70 км.

Комплекс предназначен для уничтожения живой силы, бронетехники, узлов связи и командных пунктов.

Ранее News.ru сообщал о полном перевооружении Сухопутных войск ОТРК «Искандер-М». Он способен поражать цели на дальность до 500 км. В его состав входят баллистические и крылатые ракеты.


#минобороны #россия #коалиция #оружие
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