РФ полностью перевооружится на «Искандер-М» в 2019 году

https://news.ru/storage/news/736d89299bf678d4cf64dfc4c75056fb/c62a5968-9141-4637-a03c-ab87a8dddbff_850.jpg MOD Russia/Global Look Press

Ракетные соединения Сухопутных войск России полностью завершат перевооружение на «Искандер-М» в 2019 году. Предприятие-изготовитель передаст в ракетное соединение Западного военного округа бригадный комплект оперативно-тактических ракетных комплексов.

По данным Минобороны, в состав комплекта входит более 50 единиц техники, включая пусковые установки, транспортно-заряжающие машины, командно-штабные машины, машины регламента и технического обеспечения, а также машины жизнеобеспечения.

ОТРК «Искандер-М» может поражать цели на дальность до 500 км. В его состав входят баллистические и крылатые ракеты. Он предназначен для ликвидации реактивных систем залпового огня, средств ПВО и ПРО, авиации и объектов инфраструктуры, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что The National Interest оценил танки Т-72Б3 и Т-90, реактивную систему залпового огня «Смерч», ракетные комплексы «Искандер» и зенитный ракетный комплекс С-400. Новые ракеты комплекса «Искандер», по словам журналистов, быстрее и точнее, чем ранее, и могут уклоняться от систем противоракетной обороны.