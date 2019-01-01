USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.65 $ Bitcoin3,754.62 $
МОСКВА-5°C16:40
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. оружие

РФ полностью перевооружится на «Искандер-М» в 2019 году

MOD Russia/Global Look Press

оружие [ версия для печати ]

Ракетные соединения Сухопутных войск России полностью завершат перевооружение на «Искандер-М» в 2019 году. Предприятие-изготовитель передаст в ракетное соединение Западного военного округа бригадный комплект оперативно-тактических ракетных комплексов.

По данным Минобороны, в состав комплекта входит более 50 единиц техники, включая пусковые установки, транспортно-заряжающие машины, командно-штабные машины, машины регламента и технического обеспечения, а также машины жизнеобеспечения.

ОТРК «Искандер-М» может поражать цели на дальность до 500 км. В его состав входят баллистические и крылатые ракеты. Он предназначен для ликвидации реактивных систем залпового огня, средств ПВО и ПРО, авиации и объектов инфраструктуры, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что The National Interest оценил танки Т-72Б3 и Т-90, реактивную систему залпового огня «Смерч», ракетные комплексы «Искандер» и зенитный ракетный комплекс С-400. Новые ракеты комплекса «Искандер», по словам журналистов, быстрее и точнее, чем ранее, и могут уклоняться от систем противоракетной обороны.


#россия #армия #Искандер-М #ВСРФ
самое читаемое
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США


читайте также
оружие 14:23, 23 ноября 2018
Разработчик «Искандера» создаст новый комплекс
Какие задачи на учениях отрабатывают страны ОДКБ
в мире 14:17, 19 сентября 2018
Российские «Искандеры» целят из Киргизии
Какие задачи на учениях отрабатывают страны ОДКБ
оружие 10:15, 19 сентября 2018
Россия перебросила в Киргизию на учения «Искандер-М»
Лента новостей
в мире 16:37
«Талибан» обсудил с Ираном Афганистан после оккупации
происшествия 16:34
Авария в Брянской области унесла жизни двоих человек
в мире 16:33
Кличко «раскусил»» позвонивших ему пранкеров
общество 16:30
Единороссы объявили сбор средств после ЧП в Магнитогорске
спорт 16:28
Екатеринбург примет два чемпионата мира по боксу
Другие новости
оружие 09:59
Новейшее вооружение испытают на полигоне Капустин Яр
оружие 14:24
ВКС РФ обнаружили тысячи иностранных самолётов за год
оружие 11:48
ВДВ получили новые беспилотники для разведки
оружие 08:21
Минобороны РФ анонсировало госиспытания танка «Армата»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top