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Минобороны РФ анонсировало госиспытания танка «Армата»

Т-14 Kremlin Pool/Global Look Press

Т-14

оружие [ версия для печати ]

Министерство обороны России объявило дату государственных испытаний новейшего танка Т-14 на универсальной платформе «Армата».

Они начнутся в 2019 году и будут в проходить в научно-исследовательских институтах ведомства, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны. Там отметили, что «Армата» — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения.

Основные назначения Т-14 — это поддержка наступления мотострелковых подразделений, уничтожение высокобронированных целей и укреплённых сооружений, а также живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности. Танк оснащён  полностью цифровым оборудованием, необитаемой башней и  изолированной бронированной капсулой для экипажа. До 2021 года Уралвагонзавод должен поставить на вооружение Российской армии в общей сложности 132 танка Т-14 и построенных на платформе «Арматы» боевых машин пехоты Т-15. 

Как писал News.ru, ранее новейшие российские танки высоко оценили военные эксперты из США.


#минобороны #россия #армия #испытания #Армата
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