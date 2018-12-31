Минобороны РФ анонсировало госиспытания танка «Армата»

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Т-14

Министерство обороны России объявило дату государственных испытаний новейшего танка Т-14 на универсальной платформе «Армата».

Они начнутся в 2019 году и будут в проходить в научно-исследовательских институтах ведомства, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны. Там отметили, что «Армата» — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения.

Основные назначения Т-14 — это поддержка наступления мотострелковых подразделений, уничтожение высокобронированных целей и укреплённых сооружений, а также живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности. Танк оснащён полностью цифровым оборудованием, необитаемой башней и изолированной бронированной капсулой для экипажа. До 2021 года Уралвагонзавод должен поставить на вооружение Российской армии в общей сложности 132 танка Т-14 и построенных на платформе «Арматы» боевых машин пехоты Т-15.

Как писал News.ru, ранее новейшие российские танки высоко оценили военные эксперты из США.