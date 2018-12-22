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«Армата» превосходит танки НАТО по огневой мощи и живучести

Танк Т-14 «Армата» Vitaly V. Kuzmin/vitalykuzmin.net

Танк Т-14 «Армата»

технологии [ версия для печати ]

Американский военный эксперт Уилл Флэнниген сравнил новейший российский танк Т-14 «Армата» с основными боевыми машинами НАТО. Отечественный танк превзошёл их по трём параметрам — огневой мощи, живучести и мобильности.

Специалист отметил, что в отличие от американского M1A2 Abrams и британского Challenger 2, пушка «Арматы» способна стрелять не только снарядами, но и противотанковыми управляемыми ракетами. По словам аналитика, «Абрамс» и «Челленджер» неплохо показали себя во время боевых действий в Ираке, но с появлением Т-14 их боевая эффективность способна вызвать лишь озабоченность.

Что касается живучести «Арматы», то Флэнниген делает акцент на комплексе активной защиты, который имеет российский танк наряду с обычной броней. По словам эксперта, отсутствие такой опции у «Абрамса» и «Челленджера» свидетельствует о значительном отставании западного танкостроения от российского. Танки НАТО могут дополнительно оснащаться блоками динамической защиты, но это не даёт никаких гарантий, а также утяжеляет и без того нелегкие машины.

В своей базовой модификации американский и британский танки весят свыше 50 тонн, что усложняет их развёртывание. «Армата» не только легче, но и более мобильна благодаря улучшенной подвеске и эффективному дизельному двигателю.

Появление Т-14 на вооружении российской армии ставит в невыгодное положение бронетанковые силы НАТО и вынуждает США и Великобританию продолжать разработки для соответствия новому уровню боевой техники, заключает эксперт в статье, опубликованной The National Interest.

Ранее News.ru писал о том, что новый российский танк оценили американские военные. По их словам, броня боевой машины позволяет экипажу чувствовать себя полностью защищенным даже под плотным огнём противника. В то же время они сочли, что в боевых условиях у «Арматы» могут возникнуть сложности с автоматизированной башней.


#россия #НАТО #военнаятехника
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