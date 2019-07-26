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«Рособоронэкспорт» планирует расширить контакты с Турцией в сфере вертолётостроения, авиации и противовоздушной обороны. Госкомпания также ведёт переговоры с Анкарой об организации там лицензионного производства элементов С-400.

Поставки С-400 укрепили не только систему ПВО Турции, но и стратегическое партнёрство наших стран. Сейчас ведём переговоры о продолжении сотрудничества по этому вопросу, в том числе и об организации лицензионного...