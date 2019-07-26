https://static.news.ru/photo/53156c4e-afbf-11e9-bb91-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
В министерстве обороны РФ назвали ложью сообщения о задержании Румынией российского транспорта с военной техникой, направляющегося в Сербию.
Минобороны России не направляло никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию. Все заявления о подобных поставках и якобы «задержании» румынской стороной российского транспорта с бронетранспортёрами, — абсолютная ложь, — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.
Как писал News.ru, власти Румынии отказалась выдать разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российскими вооружениями для Сербии. Причина — санкции Евросоюза. Для выдачи соответствующей лицензии на перевозку военной продукции, необходимо соблюдение ряда условий, пояснили в МИД страны. Одно из них заключается в том, что услуги оператора не должны прямо или косвенно отвечать интересам лиц или организаций из России.