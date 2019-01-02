Черноморский флот подвёл итоги года

Экипажи Черноморского флота в прошлом году выполнили 28 ракетных стрельб.
По данным отдела информационного обеспечения пресс-службы ЮВО по Черноморскому флоту, все ракетные пуски завершились успешно.
Там напомнили о стрельбе по морской цели ракетным комплексом «Калибр», которая состоялась в Чёрном море впервые. Экипажу фрегата «Адмирал Григорович» удалось поразить имитатор надводного корабля
«Экипажами кораблей Черноморского флота в течение 2018 учебного года было проведено порядка 200 различных учений, в ходе которых выполнено свыше 600 боевых упражнений, в том числе с боевой стрельбой», — добавили в пресс-службе.
В наступившем году планируется обеспечить приём в боевой состав ЧФ новых кораблей и выполнить намеченные в Средиземном море задачи.
Как писал News.ru, ранее начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулёв сообщил, что учения по противовоздушной обороне с участием зенитных ракетных систем С-400 прошли в Крыму.