Черноморский флот подвёл итоги года

https://news.ru/storage/news/842f0f05b038193fb885ea5375775714/fc501db4-96c8-419a-b45b-d6827dd39bce_850.jpg twitter.com/MOD Russia/Global Look Press

Экипажи Черноморского флота в прошлом году выполнили 28 ракетных стрельб.

По данным отдела информационного обеспечения пресс-службы ЮВО по Черноморскому флоту, все ракетные пуски завершились успешно.

Там напомнили о стрельбе по морской цели ракетным комплексом «Калибр», которая состоялась в Чёрном море впервые. Экипажу фрегата «Адмирал Григорович» удалось поразить имитатор надводного корабля

«Экипажами кораблей Черноморского флота в течение 2018 учебного года было проведено порядка 200 различных учений, в ходе которых выполнено свыше 600 боевых упражнений, в том числе с боевой стрельбой», — добавили в пресс-службе.

В наступившем году планируется обеспечить приём в боевой состав ЧФ новых кораблей и выполнить намеченные в Средиземном море задачи.

Как писал News.ru, ранее начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулёв сообщил, что учения по противовоздушной обороне с участием зенитных ракетных систем С-400 прошли в Крыму.