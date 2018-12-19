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Боевые расчёты С-400 провели учения в Крыму

MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

оружие [ версия для печати ]

Учения по противовоздушной обороне с участием зенитных ракетных систем С-400 прошли в Крыму, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулёв.

По его словам, расчёты отработали свёртывание пусковых и радиолокационных установок в районе дислокации и перебазирование в новые районы.

Также были выполнены топопривязка и ориентирование на местности, а после состоялся сбор информации о воздушной обстановке.

Рулёв отметил, что прикрытие колонны обеспечивали расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».

Он подчеркнул, что учения завершились электронным ликвидированием цели, которая имитировала воздушное нападение условного противника, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Арктика станет местом проведения части важных этапов крупномасштабных стратегических учений «Центр-2019». В манёврах будет задействована территория от Новой Земли до Новосибирских островов. «Центр-2019» пройдёт в августе–сентябре 2019 года. Объединённое стратегическое командование «Север» начало подготовку инфраструктуры.


#крым #с-400 #панцирь #учения
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