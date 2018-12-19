Боевые расчёты С-400 провели учения в Крыму

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Учения по противовоздушной обороне с участием зенитных ракетных систем С-400 прошли в Крыму, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулёв.

По его словам, расчёты отработали свёртывание пусковых и радиолокационных установок в районе дислокации и перебазирование в новые районы.

Также были выполнены топопривязка и ориентирование на местности, а после состоялся сбор информации о воздушной обстановке.

Рулёв отметил, что прикрытие колонны обеспечивали расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».

Он подчеркнул, что учения завершились электронным ликвидированием цели, которая имитировала воздушное нападение условного противника, передаёт РИА Новости.

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