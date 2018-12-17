Жителям Чечни мобильная связь обходится дороже всех

https://news.ru/storage/news/3c3878cf70b6b07599384e2008846154/3e7304c0-f043-4653-9e70-3f3bbc533116_850.jpg Ramiro Agustin Vargas Tabares/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Список регионов России с самой малодоступной мобильной связью возглавила Чеченская Республика. В этом регионе жители тратят наибольшую среди всех россиян часть зарплаты на использование телефона.

Второе место в списке территорий, жителям которых сложнее всего оплатить свой тариф, занимает Ингушетия, а третье — Дагестан. Самым доступным использование мобильной связи оказалось, согласно исследованию Content Review, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Москве.

Аналитики отмечают, что уровень заплат в нефтяных регионах и в республиках Северного Кавказа заметно отличается, а вот запросы операторов везде примерно равны. Кроме того, в субъектах — аутсайдерах рейтинга наблюдаются низкая плотность населения и сложный ландшафт местности, что делает обслуживание сети дорогостоящим, пишет «Ридус».

Ранее News.ru сообщал, что через четыре года россияне полностью откажутся от мобильных телефонов с кнопками. Каждый житель РФ будет пользоваться в среднем шестью подключёнными к Интернету устройствами.