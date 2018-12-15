Кнопочные телефоны уйдут с российского рынка к 2022 году

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Через четыре года россияне полностью откажутся от мобильных телефонов с кнопками. Каждый житель России будет пользоваться в среднем шестью подключёнными к интернету устройствами.

По данным прогноза крупнейшей транснациональной компании по продаже сетевого оборудования Cisco, только треть россиян (31%) к 2022 году не будут пользоваться интернетом. В связи с этим, мобильный трафик в стране вырастет в восемь раз. По словам директора по технологиям в России и СНГ Cisco Андрея Кузьмича, сокращение количества кнопочных телефонов в РФ связано с тем, что уходит поколение людей, которые не пользуются интернетом. Доля таких телефонов в России к 2022 году снизится до 0,4%.

Ранее News.ru писал о том, что бюджетный аппарат с возможностью использования тарифов всех ведущих операторов сотовой связи выпустила российская компания Inoi. Кнопочный телефон за 1290 рублей не поддерживает 3G.