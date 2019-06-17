Несколько миллионов рублей убытков и свидетель в рамках расследования уголовного дела — таков итог борьбы жительницы Сургута за компенсацию от недобросовестного продавца биологически активных добавок (БАДов). Была ли компания действительно нарушителем законов, неизвестно. Ясно главное: в качестве защитников интересов сургутянки выступили мошенники.
Всё началось со звонка от неизвестного мужчины, который представился следователем и сообщил о причитающейся жительнице компенсации в размере 10 млн рублей,
В дальнейшем ей начали звонить другие люди, которые представлялись работниками различных федеральных учреждений и тоже просили оплатить разные услуги, налоги и страховку.
В результате женщина совершила около 20 денежных переводов на общую сумму более 3,7 млн рублей.
Как отмечает «
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