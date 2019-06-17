https://static.news.ru/photo/9c69f600-90ff-11e9-908e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Несколько миллионов рублей убытков и свидетель в рамках расследования уголовного дела — таков итог борьбы жительницы Сургута за компенсацию от недобросовестного продавца биологически активных добавок (БАДов). Была ли компания действительно нарушителем законов, неизвестно. Ясно главное: в качестве защитников интересов сургутянки выступили мошенники.

Всё началось со звонка от неизвестного мужчины, который представился следователем и сообщил о причитающейся жительнице компенсации в размере 10 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Доверчивость оказалась плохим советчиком: потерпевшая перевела 4 тыс. рублей на услуги адвоката.

В дальнейшем ей начали звонить другие люди, которые представлялись работниками различных федеральных учреждений и тоже просили оплатить разные услуги, налоги и страховку.

В результате женщина совершила около 20 денежных переводов на общую сумму более 3,7 млн рублей.

Как отмечает « Ридус », необходимой суммы у доверчивой жительницы Сургута не оказалось, поэтому она оформила несколько кредитов в банках, рассчитывая в дальнейшем покрыть их из общей суммы компенсации.

Ранее News.ru рассказывал о наиболее популярных способах обмана среди любителей лёгкой наживы. Одной из основных причин успеха мошенников традиционно является доверчивость или невнимательность людей.