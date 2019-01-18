Защите неизвестно о визите Дерипаски к Рыбке

https://news.ru/storage/news/3f08f2d52001d12dca7e6c7614caa567/7279834a-6215-42df-aa55-63bf3186fe56_850.jpg nastyarybka/ vk.com/Global Look Press эксклюзивы

Адвокат не располагает информацией о приезде предпринимателя Олега Дерипаски к депортированной из Таиланда Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка. В данный момент она находится в изоляторе временного содержания (ИВС). Об этом News.ru сообщил её адвокат Дмитрий Зацаринский.

«Мне неизвестно о визите Дерипаски к Анастасии», — сказал он.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что Дерипаска приезжал к девушке в ИВС.

По его словам, девушка подозревается по пункту 2 статьи 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией). Обвинение Вашукевич пока не предъявлено

Как писал News.ru, сотрудники полиции вывезли Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, с территории аэропорта Шереметьево через чёрный ход. Рыбку, Лесли и других граждан задержали по прибытии из Таиланда. Их обвиняют по статье о вовлечении в занятие проституцией группой лиц.