USD  66.4438 EUR  75.633
GOLD1,285 $   Brent61.50 $ Bitcoin3,629.77 $
МОСКВА1°C16:05
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Защите неизвестно о визите Дерипаски к Рыбке

nastyarybka/ vk.com/Global Look Press эксклюзивы

общество [ версия для печати ]

Адвокат не располагает информацией о приезде предпринимателя Олега Дерипаски к депортированной из Таиланда Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка. В данный момент она находится в изоляторе временного содержания (ИВС). Об этом News.ru сообщил её адвокат Дмитрий Зацаринский.

«Мне неизвестно о визите Дерипаски к Анастасии», — сказал он.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что Дерипаска приезжал к девушке в ИВС.

По его словам, девушка подозревается по пункту 2 статьи 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией). Обвинение Вашукевич пока не предъявлено

Как писал News.ru, сотрудники полиции вывезли Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, с территории аэропорта Шереметьево через чёрный ход. Рыбку, Лесли и других граждан задержали по прибытии из Таиланда. Их обвиняют по статье о вовлечении в занятие проституцией группой лиц.


#АДВОКАТ #ОлегДерипаска #Рыбка #АлексЛесли
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
в мире
Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске

читайте также
общество 11:18, 18 января 2019
Адвокат: обвинение Насте Рыбке пока не предъявлено
происшествия 00:25, 18 января 2019
Рыбка и Лесли вывезены из Шереметьево через чёрный ход
общество 12:25, 21 августа 2018
Настя Рыбка передала Дерипаске «компромат»
Лента новостей
спорт 16:03
Боксёр Тищенко сменит весовую категорию
общество 15:57
Пермяки сдают кровь для выпрыгнувшей из окна девушки
экономика 15:55
Рубль стабилен на фоне начала покупок валюты ЦБ
в мире 15:53
Порошенко: патриарх Кирилл — соучастник убийств в Донбассе
в мире 15:48
«Крёстного отца метамфетамина» казнили в Китае
Другие новости
общество 15:57
Пермяки сдают кровь для выпрыгнувшей из окна девушки
общество 15:38
Совфед: за разрыв отношений ответит Киев
общество 15:32
Офицер выбросил в болото боеприпасы на миллион рублей
общество 15:31
Адвокат: кроме Лесли и Рыбки задержаны ещё две девушки
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top