https://static.news.ru/photo/248bb3f8-982f-11e9-a634-fa163e074e61_1024.jpg Фото: УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве

Замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет. Его начальник ранее был уволен после дела журналиста Ивана Голунова.

Сейчас Петухов находится в отпуске, приказ об увольнении пока не подписан, — сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.

Бывший начальник Петухова, глава УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве Андрей Пучков, снятый с должности указом президента, уже уволен. А начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков того же УВД Андрей Щиров, курировавший задержание Голунова, отстранён от должности, но не уволен.

Как писал News.ru, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев лично опросил оперативников, участвовавших в задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Также на беседу были вызваны руководители УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы и управления по контролю за оборотом наркотиков при столичном управлении министерства.