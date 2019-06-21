Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев лично опросил оперативников, участвовавших в задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Также он беседовал с их руководителями.
Опрос состоялся в здании столичного ГУ МВД 11 июня, до официального объявления Колокольцева о прекращении дела Голунова, пишет
Полицейских вызвали на Петровку, где министр задавал им вопросы, чтобы получить представление о ситуации, — заявил собеседник издания.
Также на беседу были вызваны руководители УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы и управления по контролю за оборотом наркотиков при столичном управлении министерства.
Издание напоминает, что в задержании Ивана Голунова 6 июня, в результате которого журналисту были подброшены наркотики, принимали участие оперуполномоченные УВД по ЗАО Дмитрий Кожанов, Денис Коновалов, Акбар Сергалиев и Роман Феофанов.
Курировал спецоперацию полковник Андрей Щиров, возглавляющий отдел по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО. Дело на Голунова завёл следователь того же управления Игорь Лопатин с санкции главы следственной части Евгения Машина.
Как писал News.ru, ранее в пресс-службе московского главка полиции заявили о выявленных нарушениях со стороны сотрудников УВД по ЗАО при задержании Ивана Голунова.