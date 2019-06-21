https://static.news.ru/photo/a9df4b5e-944d-11e9-8a0d-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Колокольцев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев лично опросил оперативников, участвовавших в задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Также он беседовал с их руководителями.

Опрос состоялся в здании столичного ГУ МВД 11 июня, до официального объявления Колокольцева о прекращении дела Голунова, пишет РБК со ссылкой на источники на Петровке, 38.

Полицейских вызвали на Петровку, где министр задавал им вопросы, чтобы получить представление о ситуации, — заявил собеседник издания.

Также на беседу были вызваны руководители УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы и управления по контролю за оборотом наркотиков при столичном управлении министерства.

Издание напоминает, что в задержании Ивана Голунова 6 июня, в результате которого журналисту были подброшены наркотики, принимали участие оперуполномоченные УВД по ЗАО Дмитрий Кожанов, Денис Коновалов, Акбар Сергалиев и Роман Феофанов.

Курировал спецоперацию полковник Андрей Щиров, возглавляющий отдел по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО. Дело на Голунова завёл следователь того же управления Игорь Лопатин с санкции главы следственной части Евгения Машина.

Как писал News.ru, ранее в пресс-службе московского главка полиции заявили о выявленных нарушениях со стороны сотрудников УВД по ЗАО при задержании Ивана Голунова.