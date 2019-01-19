Задержанные в Москве участники акции останутся в ОВД до суда

https://news.ru/storage/news/ee559e873d725a08385942c0361034bd/2fbff98e-43e6-4a45-aced-e2978da11080_850.jpg Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Четыре участника марша памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, задержанные в Москве, обвиняются в неповиновении сотрудникам полиции. Они будут находиться в ОВД «Арбат» до 21 января, когда состоится суд по их делу.

Полицейские забрали у всех четверых вещи и телефоны, связь с ними прервалась. Об этом рассказала координатор проекта правовой помощи «ОВД-Инфо» Алла Фролова, сообщает «Интерфакс».

По словам правозащитницы, к задержанным весь день не пускали адвокатов, даже по доверенности. И это несмотря на то, что по закону защищать административно задержанного можно даже без неё. К одному из задержанных пустили адвоката только через пять часов, к другим обещают пустить утром 20 января.

Согласованный с властями Москвы марш памяти прошёл в Москве 19 января, в десятую годовщину убийства неонацистами адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

Ранее News.ru сообщал, что один из задержанных — журналист Игорь Ясин — привлёк внимание полиции тем, что имел ЛГБТ-символику (радужный флаг). Также был задержан сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Николай Кретов. Имена ещё двух задержанных — Дмитрий Борисенко и Михаил Комраков.