Участники марша антифашистов задержаны в Москве и Петербурге

https://news.ru/storage/news/e4f5b7d17582bddff3d19f3cf0f2f94d/0ca24c8c-0457-446d-94d1-f458973ed8f4_850.jpg Dave Frenkel/Twitter

Задержания прошли на акциях памяти убитой журналистки Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова, которые состоялись в Москве и Санкт-Петербурге.

В Москве задержаны четыре человека, сообщает издание «Медиазона». Один из них — журналист Игорь Ясин — привлёк внимание полиции тем, что имел ЛГБТ-символику (радужный флаг). Также был задержан сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Николай Кретов. Имена ещё двух задержанных — Дмитрий Борисенко и Михаил Комраков.

Всего в шествии в Москве приняли участие несколько сотен человек. Акция была согласована с мэрией столицы, сообщили ранее News.ru в движении «За права человека».

10 лет назад были убиты Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова. Сегодня в Москве проходит очередной марш против фашизма. pic.twitter.com/XVJhuwm5gy — Олег Козловский (@kozlovsky) 19 января 2019 г.

В Санкт-Петербурге задержали семерых человек, которые проводили одиночные пикеты у Соловецкого камня. По информации «ОВД-Инфо», все задержанные стояли в одиночных пикетах против пыток и репрессий и по очереди сменяли друг друга. По версии полиции, активисты «стояли вместе и держали все один плакат».

Также активисты оставляли цветы возле скульптур сфинксов.

Памяти Маркелова и Бабуровой pic.twitter.com/1BRrGdfYy5 — Dave Frenkel (@merr1k) 19 января 2019 г.

19 января 2019 года исполняется 10 лет с убийства нацистами журналистки Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова. Убийцей был участник националистической группировки БОРН Никита Тихонов. Его приговорили к пожизненному лишению свободы. Акции памяти Маркелова и Бабуровой проводятся ежегодно 19 января.