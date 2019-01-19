USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,737.99 $
МОСКВА-5°C17:51
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Участники марша антифашистов задержаны в Москве и Петербурге

Dave Frenkel/Twitter

происшествия [ версия для печати ]

Задержания прошли на акциях памяти убитой журналистки Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова, которые состоялись в Москве и Санкт-Петербурге.

В Москве задержаны четыре человека, сообщает издание «Медиазона». Один из них — журналист Игорь Ясин — привлёк внимание полиции тем, что имел ЛГБТ-символику (радужный флаг). Также был задержан сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Николай Кретов. Имена ещё двух задержанных — Дмитрий Борисенко и Михаил Комраков.

Всего в шествии в Москве приняли участие несколько сотен человек. Акция была согласована с мэрией столицы, сообщили ранее News.ru в движении «За права человека».

В Санкт-Петербурге задержали семерых человек, которые проводили одиночные пикеты у Соловецкого камня. По информации «ОВД-Инфо», все задержанные стояли в одиночных пикетах против пыток и репрессий и по очереди сменяли друг друга. По версии полиции, активисты «стояли вместе и держали все один плакат».

Также активисты оставляли цветы возле скульптур сфинксов.

19 января 2019 года исполняется 10 лет с убийства нацистами журналистки Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова. Убийцей был участник националистической группировки БОРН Никита Тихонов. Его приговорили к пожизненному лишению свободы. Акции памяти Маркелова и Бабуровой проводятся ежегодно 19 января.


#москва #САНКТПЕТЕРБУРГ #акция #задержания #националисты
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг


читайте также
происшествия 16:56, 29 декабря 2018
Националист Тесак приговорен к 10 годам колонии
общество 21:14, 29 октября 2018
Суд вернул в прокуратуру дело националиста Поткина
происшествия 18:24, 25 октября 2018
Суд оправдал националиста Соболева по делу об убийстве
Лента новостей
в мире 17:46
Женщинам Индии разрешат служить в военной полиции
в мире 17:45
Афроамериканцы пожаловались на угнетение в General Motors
спорт 17:45
Россиянки проиграли эстафету на КМ по биатлону
в мире 17:31
Королеву Великобритании поймали на нарушении закона
происшествия 17:30
Женщина ответит за пьяный дебош в самолёте
Другие новости
происшествия 17:30
Женщина ответит за пьяный дебош в самолёте
происшествия 17:30
Пять человек отравились угарным газом в Балашихе
происшествия 17:10
Мёртвый водитель совершил ДТП во Владимире
происшествия 17:02
Хлопок газа произошёл в жилом доме в Архангельске
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top