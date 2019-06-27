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Следователи начали доследственную проверку по жалобе родителей 16-летней школьницы из Краснокаменска. Её вместе с другими учащимися художественной школы вместо практики по архитектурному дизайну в КНР заставили работать в ресторане.

Учащиеся должны были закрепить свои навыки, занимаясь оформлением фасадов зданий. Вместо этого школьницы работали официантками в одном из ресторанов, — сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Кроме того, детей поселили сначала в подвале без душа и питьевой воды, а потом — на стройке, хотя обещали гостиницу с трёхразовым питанием, пишет «Сибирь.Реалии». После того как родители, с которыми дети могли общаться только через соцсети, подняли шум, в ситуацию вмешалось российское посольство.

Как писал News.ru, россиянкам следует рожать детей, а не получать среднее и высшее образование. Такое мнение высказала заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина. Чиновница уверена, что именно в рождении детей заключается предназначение женщин, а личностный рост и развитие могут и подождать. Кроме того, она выразила уверенность, что чем раньше девушка начнёт заводить детей, тем больше шансов, что она их родит.