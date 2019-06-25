https://static.news.ru/photo/95c1e570-7ab5-11e9-99e9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Roman Yarovitsyn/Global Look Press

Выпускники российских школ смогут во время Единого государственного экзамена пользоваться Интернетом для поиска правильных ответов.

Как рассказали газете «Известия» в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ), такая возможность появится только для гуманитарных предметов.

Например, работа с геоинформационными системами в географии, — пояснила директор организации Оксана Решетникова.

При этом, по её словам, в экзамены по предметам естественно-научного цикла могут быть включены задания с видеофрагментами и экспериментом на цифровой модели.

Отмечается, что на разработку и апробацию нововведений уйдёт около пяти лет. Изменения позволят оценить критическое мышление школьников и сместить акцент с зазубривания информации.

Ранее News.ru писал о том, что система оценки знаний школьников с помощью единого госэкзамена доказала свою несостоятельность, уверены депутаты «Справедливой России», они предложили отказаться от ЕГЭ, вернувшись к прежней советской системе — выпускные устные и письменные экзамены в школе и аналогичные вступительные испытания в вузе.