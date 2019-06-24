Система оценки знаний школьников с помощью единого госэкзамена доказала свою несостоятельность, уверены депутаты «Справедливой России» и предложили отказаться от ЕГЭ, вернувшись к прежней советской системе — выпускные устные и письменные экзамены в школе и аналогичные вступительные испытания в вузе. На время переходного периода справедливороссы настаивают на совмещении ЕГЭ и экзаменов, потом собираются добиться полного отказа от единого госэкзамена. Руководство профильного комитета по образованию считает, что отказываться от ЕГЭ будет ещё хуже и даже вреднее, чем продолжать оценивать знания школьников по старой схеме. В правительстве решено эту инициативу отклонить.

В зале пленарных заседаний Госдумы прошли «большие» парламентские слушания о качестве, проблемах и перспективах развития отечественного образования «О мерах по повышению качества образования в Российской Федерации». Одной из тем обсуждения в кулуарах стало будущее законопроекта «Справедливой России» об отказе от ЕГЭ и возврату к выпускным и вступительным экзаменам. В пояснительной записке авторы законопроекта, члены фракции эсеров написали, что система единого госэкзамена «показала свою несостоятельность». По мнению депутатов, обучение в школе теперь сводится к заучиванию вариантов ответов на тестовые вопросы. В результате снижается аналитический подход обучающегося к решению поставленных задач, уверен заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов.

ЕГЭ-образование мы считаем ошибкой. Результаты, увы, печальные, и мы предлагаем плавно, без резких движений свести на нет этот неудачный, не оправдавший себя эксперимент. Он заточен на угадывание, а не на получение среднего образования. Надо вернуться к модели, разработанной в СССР, доказавшей свои плюсы. Олег Нилов заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия»

Законопроект направлен на восстановление классической системы итоговой аттестации в форме экзаменов, говорится в пояснительной записке.

Законопроект устанавливает право выбора самого учащегося: сдавать итоговую аттестацию в форме ЕГЭ или в форме классического выпускного испытания. При этом выпускное испытание представляет собой традиционный комплекс письменных, устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов, — отмечается в документе.

И это не единственная новация, которую эсеры хотят ввести в закон об образовании, сообщил News.ru Олег Нилов.

АГН «Москва»

Самое важное — увеличить расходы на образование в разы. У нас сейчас на эти цели идет 3% ВВП, в развитых странах — 7%. И при каждом принятии бюджета мы голосуем против правительственного варианта и предлагаем свой, альтернативный, где расходы на образование увеличены в два раза. Считаем, что первое, что надо сделать, — ввести бесплатное качественное питание для всех школьников, чтобы дети не разделялись на тех, у кого есть деньги на обед и нет. Обеспечить детям бесплатную продлёнку и одежду, — сообщил депутат.

Руководство комитета ГД по образованию и науке решило проверить, почему эсеры так недовольны ЕГЭ, и решило лично сходить на пункт сдачи госэкзамена и пройти его. О своих впечатлениях News.ru рассказал первый зампред комитета Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

Весной этого года я решил испробовать на себе ЕГЭ, была такая акция Рособрнадзора. Нас проводили через рамку, читали инструкцию, что в какую клеточку записывать, сколько пометок можно сделать. Признаюсь, не все вещи я сразу понимал, нужно было переспрашивать. Но потом разобрался. Поговорил с экспертами. Что могу сказать? Плюсы ЕГЭ — легче ребёнку: не надо сдавать сначала школьные экзамены, а потом вступительные. Раздали документы, и ждёшь спокойно. География поступающих расширилась. Минусы ЕГЭ — поначалу, как мы помним, были круглые отличники, которые даже по-русски с трудом говорили. Позже их уже не стало, и абитуриенты стали адекватны своим оценкам. Сейчас много говорят, что после 8 класса в школах уже не учат, а натаскивают на сдачу ЕГЭ. Не думаю, что это так. Геннадий Онищенко первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке

Так что отменять ЕГЭ и возвращаться к прежнему не стоит, уверен Геннадий Онищенко. По его словам, назад идти уже нельзя, а прекращать оценивать знания по ЕГЭ «сейчас и незамедлительно», как требует обсуждаемый законопроект, не надо.

Мы вошли в эту тему большой кровью. Возвращаться сейчас назад — будет ещё хуже. 13 лет ЕГЭ уже. Пришло поколение ЕГЭ, и оно просто не знает, как преподавали раньше. И заставлять их учиться заново сдавать бесконечные экзамены — значит проводить жестокий эксперимент над другим поколением. Но и превращать ЕГЭ в фетиш тоже нельзя. Он нужен, «арифметизация» экзамена полезна. Но я уверен, что должны быть дополнительные оценки в виде живого диалога и живой оценки знаний. Надо искать новые пути оценки знаний. Может быть, вводить ЕГЭ как базовую систему оценки знаний, скрининговую, с последующими уточняющими вещами. Надо двигаться дальше, расширяя оценочные возможности более точными опциями, — сказал Геннадий Онищенко.

Сейчас уже можно сказать, что инициатива «Справедливой России» по отмене ЕГЭ Госдумой принята не будут. На законопроект пришло отрицательное заключение правительства.

Предлагаемые изменения не будут обеспечивать единого подхода к оценке результатов рассмотрения образовательной программы в связи с несопоставимостью процедур и результатов экзаменов, сданных в различных формах, — говорится в официальном отзыве правительства РФ.

Но аналогичные предложения есть и среди других фракций Госдумы, например ЛДПР. Так что не исключено, что тема отмены ЕГЭ в недалёком будущем вновь появится на рассмотрении у депутатов.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. При проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы, а также специальные бланки для оформления ответов на задания. ЕГЭ проводится письменно на русском языке (за исключением экзамена по иностранным языкам). Для проведения ЕГЭ на территории Российской Федерации и за её пределами предусматривается единое расписание экзаменов.