https://static.news.ru/photo/45bb42d8-9a68-11e9-a276-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Свыше 350 выпускников Донбасса получили дипломы об окончании вузов российского образца. Речь идёт о бывших студентах Донецкого национального медицинского университета им. Горького и Донбасской национальной академии строительства и архитектуры.

Церемонии вручения состоялись в Донецком национальном медицинском университете имени Горького, где выдано 338 соответствующих документов, и в Донбасской национальной академии строительства и архитектуры — 27 дипломов, — цитирует пресс-службу Министерства образования и науки ДНР ТАСС .

Отмечается, что медицинский вуз выдал дипломы российского образца по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Фармация» и «Медико-профилактическое дело». В строительном вузе такие документы получили выпускники магистратуры по специальности «Строительство».

Российскую аккредитацию помимо Донецкого национального медицинского университета им. Горького и Донбасской национальной академии строительства и архитектуры получил Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Туган-Барановского.

Ранее News.ru писал, что Евросоюз рассматривает вариант непризнания российских паспортов жителей ДНР и ЛНР, а также принятия дополнительных мер при обнаружении нарушений международных и украинских законов.