Вузы Донбасса начали выдавать дипломы российского образца
Анна Акимова
15:09, 29 июня 2019
https://static.news.ru/photo/45bb42d8-9a68-11e9-a276-fa163e074e61_1024.jpgФото: Виталий Аньков/РИА Новости
Свыше 350 выпускников Донбасса получили дипломы об окончании вузов российского образца. Речь идёт о бывших студентах Донецкого национального медицинского университета им. Горького и Донбасской национальной академии строительства и архитектуры.
Церемонии вручения состоялись в Донецком национальном медицинском университете имени Горького, где выдано 338 соответствующих документов, и в Донбасской национальной академии строительства и архитектуры — 27 дипломов, — цитирует пресс-службу Министерства образования и науки ДНР ТАСС.
Отмечается, что медицинский вуз выдал дипломы российского образца по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Фармация» и «Медико-профилактическое дело». В строительном вузе такие документы получили выпускники магистратуры по специальности «Строительство».
Российскую аккредитацию помимо Донецкого национального медицинского университета им. Горького и Донбасской национальной академии строительства и архитектуры получил Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Туган-Барановского.
Ранее News.ru писал, что Евросоюз рассматривает вариант непризнания российских паспортов жителей ДНР и ЛНР, а также принятия дополнительных мер при обнаружении нарушений международных и украинских законов.