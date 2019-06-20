https://static.news.ru/photo/195c8c12-93d6-11e9-ae30-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Евросоюз обдумает вариант непризнания российских паспортов жителей ДНР и ЛНР и планирует отслеживать ситуацию в Донбассе.

Помимо этого, в одобренном на саммите заявлении говорится о неких дополнительных мерах, которые может принять ЕС при обнаружении нарушений международных и украинских законов, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма заявил, что Киев рассмотрит возможность снятия экономической блокады Донбасса только после возвращения контроля над активами региона.