Евросоюз обдумает вариант непризнания российских паспортов жителей ДНР и ЛНР и планирует отслеживать ситуацию в Донбассе.
Помимо этого, в одобренном на саммите заявлении говорится о неких дополнительных мерах, которые может принять ЕС при обнаружении нарушений международных и украинских законов, передаёт
Ранее News.ru писал, что представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма заявил, что Киев рассмотрит возможность снятия экономической блокады Донбасса только после возвращения контроля над активами региона.