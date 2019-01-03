Волгоградскому военному дали рекордную жилищную субсидию

https://news.ru/storage/news/bd8aa72fad54ae5f80816f138260527b/6ec56ad7-174b-4fa9-9942-ba81f787d8b5_850.jpg Владимир Смирнов/ТАСС

Военный, прослуживший в Вооружённых силах России более 20 лет, в канун Нового года получил свыше 10 млн рублей на приобретение недвижимости. Эта сумма стала рекордной для Волгоградской области.

Всего в семье военнослужащего шесть человек, передаёт штаб Южного военного округа.

По данным ЮВО, за три с половиной года действия данной формы жилищного обеспечения было выплачено около 1,5 млрд рублей. Квартиры получили больше 150 военных.

Ранее News.ru писал о том, что многодетный военный из Амурской области смог приобрести квартиру для семьи благодаря программе жилищных субсидий Минобороны. Семья с четырьмя детьми получила 11,5 млн рублей и перебралась в элитный район города Белогорска.