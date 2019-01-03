USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,287 $   Brent55.10 $ Bitcoin3,870.61 $
МОСКВА-2°C18:24
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Волгоградскому военному дали рекордную жилищную субсидию

Владимир Смирнов/ТАСС

общество [ версия для печати ]

Военный, прослуживший в Вооружённых силах России более 20 лет, в канун Нового года получил свыше 10 млн рублей на приобретение недвижимости. Эта сумма стала рекордной для Волгоградской области.

Всего в семье военнослужащего шесть человек, передаёт штаб Южного военного округа.

По данным ЮВО, за три с половиной года действия данной формы жилищного обеспечения было выплачено около 1,5 млрд рублей. Квартиры получили больше 150 военных.

Ранее News.ru писал о том, что многодетный военный из Амурской области смог приобрести квартиру для семьи благодаря программе жилищных субсидий Минобороны. Семья с четырьмя детьми получила 11,5 млн рублей и перебралась в элитный район города Белогорска. 


#военные #недвижимость #Волгоградскаяобласть
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
культура
Музыкант — о причинах провала новогодних программ
Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой


читайте также
происшествия 15:24, 11 декабря 2018
Военный из РФ задержан в Армении за убийство
общество 05:03, 7 декабря 2018
Рекордную сумму субсидии на жильё получил амурский военный
общество 20:51, 28 ноября 2018
Военный электронный билет введут в России
Лента новостей
спорт 18:22
«Манчестеру Сити» пригрозили лишением Еврокубков
происшествия 18:12
Защита Уилана просит отпустить его под залог
происшествия 18:04
Спасатели ищут животных под завалами в Магнитогорске
общество 18:01
Первым мемом нового года стал лимон
общество 18:01
Депутаты перечислят миллион пострадавшим в Магнитогорске
Другие новости
общество 18:01
Первым мемом нового года стал лимон
общество 18:01
Депутаты перечислят миллион пострадавшим в Магнитогорске
общество 17:59
Депутаты обсудят законопроект о борьбе с фейк-новостями
общество 17:54
Российские военные попробуют поймать барабульку
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top