https://static.news.ru/photo/285d6bbc-977f-11e9-9bc7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Пленум Верховного суда России принял постановление, разъясняющее другим судам порядок реализации 12-й главы КоАП, которая содержит перечень санкций за нарушения ПДД.

В документе содержится информация о том, что прав не будут лишать за установку нештатных газоразрядных (ксеноновых) ламп, максимальным наказанием станет штраф в 500 рублей, пишет «Российская газета».

Также в нём прописано, что за умышленно загрязнённый автономер и за закрытие госзнака листом бумаги судом может быть назначен штраф в размере пяти тысяч рублей или даже лишение прав. Под этот перечень подпадает и искажение номерных знаков с помощью подкрашивания букв.

Если номер автомобиля был нечитаемым из-за покрытия грязью или снегом во время движения по дороге, то владельцу грозит 500-рублёвый штраф.

Ранее Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) призвала москвичей правильно парковать автомобили, уезжая в отпуск, писал News.ru.