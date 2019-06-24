Фото: Сергей Булкин/News.ru

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) призывает москвичей правильно парковать автомобили, уезжая в отпуск, и лишний раз удостовериться, что авто стоит без нарушений ПДД.

Автомобили, припаркованные под запрещающими знаками, на тротуарах и пешеходных переходах, могут создавать аварийные ситуации и помехи для движения экстренных служб и других участников дорожного движения, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

МАДИ также рекомендует заранее ознакомиться с планируемыми изменениями дорожного движения, связанными с проведением дорожных работ. Они публикуются на сайте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Ранее News.ru писал, что ЦОДД составил рейтинг популярных пятничных автомагистралей Москвы. Первое место занял Ленинский проспект.

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