Фото: Сергей Булкин/News.ru

Телеведущий Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции «Говорит Москва». Он заменит недавно ушедшего из жизни журналиста Сергея Доренко.

Да, это правда, — сказал Бабаян, отвечая на соответствующий вопрос. Он также добавил, что 25 июня встретится с коллективом радиостанции, чтобы обсудить будущую работу, передаёт «Интерфакс». Сергея Доренко не стало...