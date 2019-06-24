Москвичам напомнили о необходимости правильной парковки перед отпуском
Анна Акимова
17:12, 24 июня 2019
https://static.news.ru/photo/f3dcaa46-968a-11e9-a554-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) призывает москвичей правильно парковать автомобили, уезжая в отпуск, и лишний раз удостовериться, что авто стоит без нарушений ПДД.
Автомобили, припаркованные под запрещающими знаками, на тротуарах и пешеходных переходах, могут создавать аварийные ситуации и помехи для движения экстренных служб и других участников дорожного движения, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
МАДИ также рекомендует заранее ознакомиться с планируемыми изменениями дорожного движения, связанными с проведением дорожных работ. Они публикуются на сайте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).