USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,287 $   Brent53.25 $ Bitcoin3,840.78 $
МОСКВА-3°C13:34
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Власти РФ не планируют менять календарь праздников

Serguei Fomine/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Российский парламент пока не рассматривает возможностей внесения изменений в календарь праздничных и выходных дней, заявил глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. Список нерабочих праздничных дней закреплён в Трудовом кодексе РФ.

Сенатор отметил, что сам лично не слышал о каких-либо планирующихся изменениях. Сейчас в список входят новогодние каникулы, Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, 1 Мая, День Победы, День России и День народного единства, передаёт ТАСС

Ранее News.ru писал, что более 600 тыс. пассажиров воспользовались столичным транспортом в новогоднюю ночь. Большая часть москвичей и гостей города выбрали метро и МЦК, сообщает дептранс. Около 40 тыс. человек встречали Новый год прямо в вагонах и на станциях подземки и Центрального кольца.


#россия #праздники #изменения #парламент #календари
самое читаемое
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США
происшествия
Президент побывал на месте трагедии
Что сделано Путиным в Магнитогорске


читайте также
здоровье 12:06, 2 января 2019
Россиянам посоветовали поберечь печень в праздники
общество 17:43, 1 января 2019
Музеи Кремля изменят график работы в праздники
общество 14:24, 1 января 2019
Главные праздничные площадки Петербурга убрали к утру
Лента новостей
в мире 13:33
Депутат Рады назвала условие для победы Порошенко на выборах
в мире 13:32
Поезд врезался в столб в Каталонии
в мире 13:32
Украинского силовика взяли в плен в ДНР
в мире 13:26
Китайские спасатели ищут в море экипаж затонувшего судна
спорт 13:26
Агент Хабиба поведал об отдыхе бойца в «райском Дагестане»
Другие новости
общество 12:52
Россияне выиграли миллиард в новогоднем «Русском лото»
общество 12:45
Владимир Путин поздравил с днём рождения Юрия Григоровича
общество 12:31
Москвичей предупредили об опасности жёлтого льда
общество 11:42
Около закрытой станции метро в Москве начали раздавать чай
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top