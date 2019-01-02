Власти РФ не планируют менять календарь праздников

Российский парламент пока не рассматривает возможностей внесения изменений в календарь праздничных и выходных дней, заявил глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. Список нерабочих праздничных дней закреплён в Трудовом кодексе РФ.
Сенатор отметил, что сам лично не слышал о каких-либо планирующихся изменениях. Сейчас в список входят новогодние каникулы, Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, 1 Мая, День Победы, День России и День народного единства, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что более 600 тыс. пассажиров воспользовались столичным транспортом в новогоднюю ночь. Большая часть москвичей и гостей города выбрали метро и МЦК, сообщает дептранс. Около 40 тыс. человек встречали Новый год прямо в вагонах и на станциях подземки и Центрального кольца.