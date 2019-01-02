Власти РФ не планируют менять календарь праздников

https://news.ru/storage/news/c932aa4f695691e663f86fba78f4cb29/ecd7dc5b-8ed1-4eb7-840a-065d9b8bf02f_850.jpg Serguei Fomine/Global Look Press

Российский парламент пока не рассматривает возможностей внесения изменений в календарь праздничных и выходных дней, заявил глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. Список нерабочих праздничных дней закреплён в Трудовом кодексе РФ.

Сенатор отметил, что сам лично не слышал о каких-либо планирующихся изменениях. Сейчас в список входят новогодние каникулы, Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, 1 Мая, День Победы, День России и День народного единства, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что более 600 тыс. пассажиров воспользовались столичным транспортом в новогоднюю ночь. Большая часть москвичей и гостей города выбрали метро и МЦК, сообщает дептранс. Около 40 тыс. человек встречали Новый год прямо в вагонах и на станциях подземки и Центрального кольца.