USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.65 $ Bitcoin3,743.15 $
МОСКВА-5°C19:05
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество
  3. новый год

Десятки тысяч человек встретили Новый год в метро

Авилов Александр/АГН"Москва"

общество [ версия для печати ]

Более 600 тыс. пассажиров воспользовались столичным транспортом в новогоднюю ночь. Большая часть москвичей и гостей города выбрали метро и МЦК, сообщает дептранс.

Около 40 тыс. человек встречали Новый год прямо в вагонах и на станциях подземки и Центрального кольца, передаёт АГН «Москва». Это на 15% больше, чем в прошлом году. Все они смогли услышать речь президента, которую транслировали на экранах и из громкоговорителей на эскалаторах.

Наземным транспортом воспользовались свыше 56,5 тыс. пассажиров.

Весь транспорт города работал в Новый год круглосуточно.

Ранее News.ru писал, что табло обратного отсчёта времени до Нового года установлено на станции метро «Площадь Революции». Оно подсказывало пассажирам, сколько точно времени осталось до праздника. После полуночи там высветилось поздравление «С Новым годом!»


#москва #метро #МЦК #новыйгод
самое читаемое
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США


читайте также
новый год 18:35, 31 декабря 2018
Тысячи человек будут работать в метро в новогоднюю ночь
общество 14:34, 31 декабря 2018
Столичное метро будет работать в новогоднюю ночь
общество 12:25, 30 декабря 2018
Новогоднее поздравление Путина покажут в вагонах метро
Лента новостей
общество 19:01
Бастрыкин прибыл в Магнитогорск
в мире 19:00
Жителей Австралии предупредили об опасности из-за циклона
общество 19:00
Соседние с обрушившимся подъезды дома опасны
в мире 19:00
ДНР: ВСУ обстреляли наш населённый пункт
технологии 18:53
Объединение трамвая с монорельсом проработают к лету
Другие новости
новый год 15:42
Безопасность в Москве была на высоком уровне в Новый год
новый год 15:35
МВД отчиталось о новогодней ночи без происшествий
новый год 23:01
Медведев пожелал россиянам исполнения желаний
новый год 18:35
Тысячи человек будут работать в метро в новогоднюю ночь
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top