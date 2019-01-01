Десятки тысяч человек встретили Новый год в метро

https://news.ru/storage/news/a91c97a09d879b4f7239a312c99d30b1/c631eade-7676-4de5-b12d-0421468ae7e9_850.jpg Авилов Александр/АГН"Москва"

Более 600 тыс. пассажиров воспользовались столичным транспортом в новогоднюю ночь. Большая часть москвичей и гостей города выбрали метро и МЦК, сообщает дептранс.

Около 40 тыс. человек встречали Новый год прямо в вагонах и на станциях подземки и Центрального кольца, передаёт АГН «Москва». Это на 15% больше, чем в прошлом году. Все они смогли услышать речь президента, которую транслировали на экранах и из громкоговорителей на эскалаторах.

Наземным транспортом воспользовались свыше 56,5 тыс. пассажиров.

Весь транспорт города работал в Новый год круглосуточно.

Ранее News.ru писал, что табло обратного отсчёта времени до Нового года установлено на станции метро «Площадь Революции». Оно подсказывало пассажирам, сколько точно времени осталось до праздника. После полуночи там высветилось поздравление «С Новым годом!»