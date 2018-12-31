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Обратный отсчёт до Нового года запустили в метро Москвы

mos.ru

общество [ версия для печати ]

Табло обратного отсчёта времени до Нового года установлено на станции московского метро «Площадь Революции». Оно подсказывает пассажирам, сколько точно времени осталось до праздника.

После полуночи там высветится поздравление: «С Новым годом!».

На всех линиях подземки появились поезда, оформленные в новогоднем стиле. На площадках «Музыки в метро» звучат новогодние композиции, а кассиры и работники стоек «Живое общение» встречают жителей города в форме с праздничной атрибутикой, сообщает АГН «Москва».

Ранее читателей News.ru с Новым годом поздравили известные артисты, актёры и музыканты. Они высказали россиянам свои пожелания.


#москва #метро #новыйгод
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