Обратный отсчёт до Нового года запустили в метро Москвы

Табло обратного отсчёта времени до Нового года установлено на станции московского метро «Площадь Революции». Оно подсказывает пассажирам, сколько точно времени осталось до праздника.
После полуночи там высветится поздравление: «С Новым годом!».
На всех линиях подземки появились поезда, оформленные в новогоднем стиле. На площадках «Музыки в метро» звучат новогодние композиции, а кассиры и работники стоек «Живое общение» встречают жителей города в форме с праздничной атрибутикой, сообщает АГН «Москва».
Ранее читателей News.ru с Новым годом поздравили известные артисты, актёры и музыканты. Они высказали россиянам свои пожелания.