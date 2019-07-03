https://static.news.ru/photo/538a88ea-9d8a-11e9-ae63-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Руководство Санкт-Петербурга не исключает единого захоронения погибших в Баренцевом море подводников, если их родственники дадут на это согласие, заявил глава городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Чиновник добавил, что многие из погибших служили в Северной столице, пишет ТАСС .

ЧП произошло 1 июля текущего года. В результате пожара на секретной субмарине Минобороны погибли 14 человек, среди них два Героя России и семь капитанов первого ранга.

Ранее News.ru писал, что панихиды и литии по погибшим подводникам состоятся во всех храмах Мурманской митрополии. Об этом сообщили в местной епархии. Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан также выразил соболезнования в связи с трагедией.