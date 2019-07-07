Администрация подмосковного Красногорска 8 июля встретится с руководством «Газпром межрегионгаз Москва», чтобы решить проблему с отключением горячей воды в микрорайоне Павшинская Пойма.
Власти обсудят с представителями компании экстренные меры для скорейшего запуска котельной и восстановления водоснабжения.
В настоящее время администрация города с Государственной жилищной инспекцией Московской области работает над сокращением долгов управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями, а правоохранительные органы проводят проверки в отношении некоторых из них.
По словам властей, восстановить работу котельной без погашения долгов за коммунальные услуги жителями невозможно, передаёт
Ранее News.ru писал, что подача горячей воды прекращена в 68 многоквартирных домах микрорайона Павшинская Пойма в подмосковном Красногорске. Причиной тому стали многомиллионные долги за газ.