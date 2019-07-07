https://static.news.ru/photo/4d5f6404-a0a5-11e9-953a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Vladimir Godnik/moodboard/Global Look Press

Администрация подмосковного Красногорска 8 июля встретится с руководством «Газпром межрегионгаз Москва», чтобы решить проблему с отключением горячей воды в микрорайоне Павшинская Пойма.

Власти обсудят с представителями компании экстренные меры для скорейшего запуска котельной и восстановления водоснабжения.

В настоящее время администрация города с Государственной жилищной инспекцией Московской области работает над сокращением долгов управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями, а правоохранительные органы проводят проверки в отношении некоторых из них.

По словам властей, восстановить работу котельной без погашения долгов за коммунальные услуги жителями невозможно, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что подача горячей воды прекращена в 68 многоквартирных домах микрорайона Павшинская Пойма в подмосковном Красногорске. Причиной тому стали многомиллионные долги за газ.