Виталий Милонов сдал в полицию любителей свинга

Полиция Москвы проверяет заявление депутата Госдумы Виталия Милонова о нелегальном свингер-клубе. По данным парламентария, любители свинга организовали своё логово в жилом доме на Волгоградском проспекте.
Заявление поступило в УВД по Юго-Восточному административному округу столицы, рассказал АГН «Москва» источник в правоохранительных органах.
Все обстоятельства выясняются.
Ранее News.ru писал, что Милонов призвал запретить деятельность экстрасенсов и приравнять их к проституткам. Он отметил, что всевозможных магов и целителей необходимо вычеркнуть из правового поля. По словам депутата, это является его «большой мечтой».