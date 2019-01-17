Виталий Милонов сдал в полицию любителей свинга

https://news.ru/storage/news/370193cf1a6f10f88bb69108163e8163/ad38d202-6831-4cb1-b0c9-460650da862c_850.jpg Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Полиция Москвы проверяет заявление депутата Госдумы Виталия Милонова о нелегальном свингер-клубе. По данным парламентария, любители свинга организовали своё логово в жилом доме на Волгоградском проспекте.

Заявление поступило в УВД по Юго-Восточному административному округу столицы, рассказал АГН «Москва» источник в правоохранительных органах.

Все обстоятельства выясняются.

Ранее News.ru писал, что Милонов призвал запретить деятельность экстрасенсов и приравнять их к проституткам. Он отметил, что всевозможных магов и целителей необходимо вычеркнуть из правового поля. По словам депутата, это является его «большой мечтой».