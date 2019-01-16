Милонов призвал приравнять экстрасенсов к проституткам

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Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить деятельность экстрасенсов и приравнять их к проституткам. По его словам, это является его «большой мечтой».

Он отметил, что всевозможных магов и целителей необходимо вычеркнуть из правового поля.

«И относиться к ним нужно как к проституткам. То есть проституция вроде где-то есть, конечно, но мы её не признаем и не считаем законной. Когда всех экстрасенсов приравняют к проституткам, то тогда моё сердце будет спокойно», — поделился депутат.

По его словам, он уже внёс в Госдуму законопроект о привлечении к уголовной ответственности экстрасенсов за причинение вреда гражданам.

Милонов добавил, что также требуются публичные разбирательства в отношении экстрасенсов.

Он назвал «Битву экстрасенсов» «абсолютно мошеннической» передачей и предложил вместо неё снимать программу «Суд идёт», в рамках которой открыто разбираться с магами и приговаривать их к серьёзному наказанию.

«Вот это будет шоу! Я готов выступать в качестве прокурора», — отметил он в интервью АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что бывший участник телевизионного шоу «Битва экстрасенсов» рассказал, что за выход в финал проекта вне конкурса ему предложили заплатить 450 тысяч рублей. По его словам, перед каждым испытанием редакторы рассказывали участникам необходимую информацию, которую заранее добывали продюсеры.