Из 17 млн туристов, посетивших Краснодарский край в прошлом году, около 12% оказались так называемыми «винными» туристами. Это путешественники, которые целенаправленно ездили по винодельням и пробовали российской продукт. Такие данные в беседе с News.ru озвучила заместитель генерального директора по туризму российского винного дома «Абрау Дюрсо» Марина Струкова. Она отметила, что в этом году поток туристов держится на уровне прошлого. Для сравнения: ещё в 2017 году «винных» туристов было всего несколько процентов.

Среди любителей российского виноградного напитка абсолютное большинство составляют российские туристы. По словам эксперта, из общего числа отдыхающих в винном доме в прошлом году количество граждан зарубежных государств оказалось всего 1,5%. В основном это были англичане, французы и немцы. Марина Струкова отметила, что винные туристы с каждым годом становятся «всё более осознанными». Приезжают люди, которые разбираются в вине.

Подогреть интерес к отечественному виноделию призван российский туристический маршрут «Винные дороги Боспорского царства». Его презентация прошла 18 июля. Она была приурочена к открытию фотовыставки, посвящённой античному наследию на территории России, организуемой совместно с National Geographic Россия.

Маршрут «Винные дороги Боспорского царства» проходит от Севастополя по Крыму через Кубань до устья Дона в Ростовской области. В этих регионах тысячи лет назад существовала античная цивилизация, где было развито виноделие. Нередко амфоры, пифосы и другие артефакты находят на раскопках древнегреческих полисов Херсонес, Фанагория, Гермонасса, Танаис.

Виноделию на территории России больше 2 тыс. лет. Оно было принесено древнегреческими переселенцами. Винодельни на своих площадках уже формируют туристические программы, связанные с античной тематикой. Елена Порман руководитель продюсерского центра «Новое русское вино»

Чтобы российское вино в мире имело такой же успех, как французское, итальянское, нужны изменения в законодательстве. Такую идею озвучил на презентации «Винных дорог Боспорского царства» директор по ключевым клиентам одной из винных компаний Роман Попков.

В марте этого года президент России Владимир Путин обратился к законодателям с просьбой учесть интересы виноделов в новом законопроекте о виноградарстве и виноделии. Тема была поднята во время встречи главы государства с общественностью Крыма. Во время презентации винных дорог Боспорского царства бизнесмены также говорили об этой проблеме.

Нужна государственная поддержка виноделия, такая же, как в западных странах. Вплоть до компенсации неурожая. В России господдержка есть, но слишком «точечная», слишком забюрократизированная. Виноделы погрязли в отчётах и документах. Роман Попков директор по ключевым клиентам винной компании

Также представитель компании выступает за разрешение продажи вина через Интернет. Их компания часто сталкивается с тем, что туристы, попробовавшие продукцию, хотят заказать её в свой регион. Но действующие правила торговли этого не позволяют.