Глава правительства Дмитрий Медведева поручил принять меры по популяризации отечественного вина, сделанного из российских сортов винограда. Об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут на пресс-конференции, посвящённой запуску второго проекта «Винный гид России».

Сейчас потребителю, глядя на этикетку, сложно отличить такое вино от многих других. Сейчас мы с Союзом виноградарей и виноделов начали прорабатывать этот вопрос. Мы думаем, что сделаем это максимально оперативно, не нарушая действующее законодательство. Оксана Лут заместитель министра сельского хозяйства России

О необходимости популяризации вин, сделанных из отечественного винограда, также сказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. В беседе с News.ru он отметил, что для такого вина должны появиться отдельные полки в магазине, чтобы покупатели отличали отечественный продукт.

Такое будет сделать несложно, с учётом того, что наши сети активно приняли участие в Дне российских вин, размещая отечественную продукцию на отдельных полках магазинов. Я думаю, мы сможем найти с ними общий язык. Виктор Евтухов заместитель министра промышленности и торговли РФ

Замминистра Оксана Лут сообщила, что в прошлом году в России было произведено 42,9 млн декалитров вина, из них 5 млн декалитров (или 11,6%) напитка было изготовлено только из российских сортов винограда. У президента Союза виноградарей и виноделов России Леонида Поповича другие данные: до 35% российского вина сегодня производится исключительно из отечественного сырья. Оба эксперта уверены: через несколько лет такого продукта станет ещё больше. Каждый год планируется закладывать от 5 до 7 тыс. га новых виноградников в винодельческих регионах России.

Сейчас в России выращивают несколько десятков сортов винограда. Среди них есть как признанные во всем мире, так и чисто российские сорта, например бастардо магарачский, достойный, красностоп золотовский, красностоп, сибирьковый и другие. Из них можно сделать не просто хорошие, а элитные вина высочайшего качества.

Российские вина — это не только патриотично, но выгодно для кошелька потребителя, об этом в ходе пресс-конференции сказал руководитель Российской системы качества Максим Протасов.

Себестоимость европейского вина стоимостью в 1000 рублей, около €2. Покупатель платит 40% стоимости за акциз, еще от 10 до 20% за пошлину, логистику, сертификацию. Также дорого обходится транспортировка. Российские вино обходится значительно дешевле. В ценовой категории до 1000 рублей мы может увидеть российские вина очень достойного качества. Максим Протасов руководитель Российской системы качества

Специалисты Роскачества, Минпромторга и Минсельхоза РФ продолжают работу над совместным проектом «Винный гид России». В этом году они проанализируют в два раза больше виноделен, чем в прошлом. Также количество вин, проверенных экспертами, увеличится вдвое. Если в прошлом году их было около 300-320, то в этом году будет исследовано около 600 образцов напитка.