https://static.news.ru/photo/571db588-b90d-11e9-801d-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Популярный российский шансонье Вилли Токарев посвятил свою последнюю песню Чечне и главе республики Рамзану Кадырову.

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров сообщил, что последнюю композицию артиста прислала жена Токарева сразу после его смерти. Он опубликовал песню в своём Instagram. При этом чиновник высоко оценил талант музыканта.

Вилли Токарев ушёл из жизни в возрасте 84 лет. По некоторым данным, он скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Как писал News.ru, певица Виктория Цыганова рассказала, что музыканту Вилли Токареву приходилось подрабатывать шофёром и таксистом. По её словам, на такие способы заработка он шёл, когда жил в Соединённых Штатах.